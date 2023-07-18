У США розкрили деталі підготовки українців до контрнаступу

Голова Об'єднаного комітету начальників штабу США Марк Міллі заявив, що від контрнаступу України не варто очікувати швидких результатів. Однак підготовка до нього була складною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пентагон.

За його словами, міжнародна коаліція підготувала 17 бригадних бойових груп для контрнаступу України, включаючи понад 63 000 військовослужбовці. При цьому Україна все ще стримує "значну кількість бойової потужності", "повільно і свідомо" пробиваючись через російську оборону.

Він зауважив, що попри те, що росіяни також мали час на підготовку оборони, вони зіткнулися зі значними проблемами: поганою підготовкою, оснащенням і моральним духом. Проблем додало і заворушення, спричинене повстанням Пригожина.

"На мій погляд, це далеко не провал. Занадто рано робити такий висновок... Це буде довго. Це буде важко. Це буде криваво", - сказав Міллі.

Однак він вважає, що головною проблемою, яка зараз спричиняє українські жертви, є мінні поля, а не російська авіація.

Контрнаступ ЗСУ

Українські військові продовжують рух одразу на кількох напрямках у рамках свого контрнаступу на фронті, який триває понад місяць. Раніше президент України Володимир Зеленський після двох тижнів контрнаступу зізнавався, що прогрес "повільніший, ніж хотілося б". Зокрема, він вирішив не приховувати, що контрнаступ ЗСУ міг розпочатися раніше. А зараз він "уповільнений" укріпленою російською обороною.

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