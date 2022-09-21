"Важливо, щоб США були першими": Зеленський закликав підписати гарантії безпеки для України

Міжнародна робоча група нещодавно презентувала рекомендації щодо гарантій безпеки для України. Важливо, щоб Сполучені Штати першими підписали відповідний документ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського під час онлайн-спілкування з 42 главою США Біллом Клінтоном.

Український лідер висловився за те, щоб до кола гарантів увійшли такі партнери як Сполучені Штати, Велика Британія та країни ЄС.

"Я думаю, що дуже важливо, аби США стали першою країною, яка підпише ці гарантії безпеки з українською стороною", - наголосив Зеленський.