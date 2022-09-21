"Важно, чтобы США были первыми": Зеленский призвал подписать гарантии безопасности для Украины

Международная рабочая группа недавно представила рекомендации по гарантиям безопасности для Украины. Важно, чтобы США первыми подписали соответствующий документ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского во время онлайн-общения с 42 главой США Биллом Клинтоном.

Украинский лидер высказался за то, чтобы в круг гарантов вошли такие партнеры, как Соединенные Штаты, Великобритания и страны ЕС.

"Я думаю, что очень важно, чтобы США стали первой страной, которая подпишет эти гарантии безопасности с украинской стороной", - подчеркнул Зеленский.