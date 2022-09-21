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"Важно, чтобы США были первыми": Зеленский призвал подписать гарантии безопасности для Украины

Фото: Зеленский призвал США первыми подписать гарантии безопасности для Украины (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Международная рабочая группа недавно представила рекомендации по гарантиям безопасности для Украины. Важно, чтобы США первыми подписали соответствующий документ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского во время онлайн-общения с 42 главой США Биллом Клинтоном.

Украинский лидер высказался за то, чтобы в круг гарантов вошли такие партнеры, как Соединенные Штаты, Великобритания и страны ЕС.

"Я думаю, что очень важно, чтобы США стали первой страной, которая подпишет эти гарантии безопасности с украинской стороной", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, в Украине презентовали "Киевский договор безопасности", содержащий рекомендации к международным гарантиям безопасности для нашего государства.

В частности, он предусматривает воздержание стран-гарантов от отмены санкций против РФ до прекращения агрессии и компенсации всех убытков.

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