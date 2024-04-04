"Важливо, щоб не дублювалось". Бербок скептично поставилася до фонду НАТО для України

"Я вказала, що у нас є різні механізми щодо фінансування, а не навчання", - заявила вона.

Вона зазначила, що з 32 країнами НАТО і 27 країнами ЄС існує безліч питань, які дублюють одне одного. Наприклад, за словами міністра, у ЄС уже є "великий котел підтримки НАТО", тому важливо, щоб структури не дублювалися.

"Абсолютно ясно, що як європейці ми повинні будемо робити більший внесок у нашу оборону і зміцнювати європейську опору в НАТО", - заявила Бербок.

За словами дипломатів, генеральний секретар НАТО Столтенберг виніс цей фонд на обговорення, щоб зробити допомогу Україні довгостроковішою та надійнішою - навіть у тому разі, якщо підтримка США ослабне після повернення Дональда Трампа в Білий дім.