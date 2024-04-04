"Важно, чтобы не дублировалось". Бербок скептически отнеслась к фонду НАТО для Украины

"Я указала, что у нас есть разные механизмы в отношении финансирования, а не обучения", - заявила она.

Она отметила, что с 32 странами НАТО и 27 странами ЕС существует множество дублирующих друг друга вопросов. Например, по словам министра, у ЕС уже есть "большой котел поддержки НАТО", поэтому важно, чтобы структуры не дублировались.

"Совершенно ясно, что как европейцы мы должны будем вносить больший вклад в нашу оборону и укреплять европейскую опору в НАТО", - заявила Бербок.

По словам дипломатов, генеральный секретарь НАТО Столтенберг вынес этот фонд на обсуждение, чтобы сделать помощь Украине более долгосрочной и надежной - даже в том случае, если поддержка США ослабнет после возвращения Дональда Трампа в Белый дом.