"Важно, чтобы не дублировалось". Бербок скептически отнеслась к фонду НАТО для Украины

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о своем скептическом отношении к плану генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга по созданию пятилетнего фонда в размере 100 млрд евро для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BR24.
"Я указала, что у нас есть разные механизмы в отношении финансирования, а не обучения", - заявила она.
Она отметила, что с 32 странами НАТО и 27 странами ЕС существует множество дублирующих друг друга вопросов. Например, по словам министра, у ЕС уже есть "большой котел поддержки НАТО", поэтому важно, чтобы структуры не дублировались.
"Совершенно ясно, что как европейцы мы должны будем вносить больший вклад в нашу оборону и укреплять европейскую опору в НАТО", - заявила Бербок.
По словам дипломатов, генеральный секретарь НАТО Столтенберг вынес этот фонд на обсуждение, чтобы сделать помощь Украине более долгосрочной и надежной - даже в том случае, если поддержка США ослабнет после возвращения Дональда Трампа в Белый дом.
Недавно западные СМИ заявили о том, что Контактную группу по обороне Украины могут передать под контроль НАТО. Окончательное решение хотят принять на саммите лидеров НАТО, запланированном на июль текущего года. Позже генсек НАТО Йенс Столтенберг высказался по поводу этой инициативы.
Министры иностранных дел НАТО также поднимали вопрос о долгосрочной поддержке Украины, в том же числе и относительно предложения о пятилетнем фонде в 100 млрд евро. Пока неизвестно, будет ли принята цифра в 100 млрд евро и как именно будет происходить финансирование.
В то же время соответствующее решение требует консенсуса среди всех членов НАТО. По словам главы Министерства иностранных дел Польши Радослава Сикорского, Варшава поддерживает соответствующий план.
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