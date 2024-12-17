Важливо, на яких умовах відбудеться перемир'я між Україною та РФ, - Туск

"Я пропонував би, щоб ми не спекулювали сьогодні, що буде можливо і хто на що вирішиться після миру або перемир'я. Ми мусимо всі зосередитись на тому, щоб можливі переговори про перемир'я не йшли з позиції сили Росії, але щоб Україна перед цими розмовами могла бути впевнена у підтримці всіх держав, заангажованих тепер в допомогу Україні", - наголосив Туск.

Він пояснив, що на сьогодні, ключовим є те, в якій позиції будуть держави перед тим, як підійде до переговорів про мир.

"Війни, на загал, не завершуються в нічию. У війнах, на загал, хтось бере гору, хтось змушує поступитися", - пояснив прем'єр.

Він зауважив, що просуватиме дану точку зору в Європі та НАТО, щоб це сало загальною думкою для всіх.

"Україна не має причин для того, щоб поступатися. Україна є жертвою нападу, агресії. Це Москва мусить задуматися, а єдиним шляхом до цього є повна співпраця і солідарна підтримка України перед переговорами", - підсумував він.