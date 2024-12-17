Важно, на каких условиях состоится перемирие между Украиной и РФ, - Туск

"Я предлагал бы, чтобы мы не спекулировали сегодня, что будет возможно и кто на что решится после мира или перемирия. Мы должны все сосредоточиться на том, чтобы возможные переговоры о перемирии не шли с позиции силы России, но чтобы Украина перед этими разговорами могла быть уверена в поддержке всех государств, заангажированных теперь в помощь Украине", - подчеркнул Туск.

Он пояснил, что на сегодня, ключевым является то, в какой позиции будут государства перед тем, как подойдет к переговорам о мире.

"Войны, в целом, не завершаются в ничью. В войнах, в целом, кто-то берет верх, кто-то заставляет уступить", - пояснил премьер.

Он отметил, что будет продвигать данную точку зрения в Европе и НАТО, чтобы это сало общим мнением для всех.

"Украина не имеет причин для того, чтобы уступать. Украина является жертвой нападения, агрессии. Это Москва должна задуматься, а единственным путем к этому является полное сотрудничество и солидарная поддержка Украины перед переговорами", - подытожил он.