Важно, на каких условиях состоится перемирие между Украиной и РФ, - Туск

Важно, на каких условиях состоятся переговоры о перемирии между Украиной и РФ. Киев на тот момент должен быть уверен в поддержке всех государств.
Об этом сказал премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию с украинским президентом Владимиром Зеленским.
"Я предлагал бы, чтобы мы не спекулировали сегодня, что будет возможно и кто на что решится после мира или перемирия. Мы должны все сосредоточиться на том, чтобы возможные переговоры о перемирии не шли с позиции силы России, но чтобы Украина перед этими разговорами могла быть уверена в поддержке всех государств, заангажированных теперь в помощь Украине", - подчеркнул Туск.
Он пояснил, что на сегодня, ключевым является то, в какой позиции будут государства перед тем, как подойдет к переговорам о мире.
"Войны, в целом, не завершаются в ничью. В войнах, в целом, кто-то берет верх, кто-то заставляет уступить", - пояснил премьер.
Он отметил, что будет продвигать данную точку зрения в Европе и НАТО, чтобы это сало общим мнением для всех.
"Украина не имеет причин для того, чтобы уступать. Украина является жертвой нападения, агрессии. Это Москва должна задуматься, а единственным путем к этому является полное сотрудничество и солидарная поддержка Украины перед переговорами", - подытожил он.
Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск сегодня приехал с официальным визитом во Львов. В своей речи он призвал мир не спекулировать на возможном поражении Украины.
Туск также сообщил, что Польша предоставит Украине новый пакет помощи.
Кроме того, ранее сегодня руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказал, когда могут начаться "реальные переговоры" по миру с Россией.
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