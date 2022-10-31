Важливо і для дітей, і для дорослих. Зеленський закликав пішоходів одягати світловідбивні елементи

Українцям потрібно бути особливо обережними на дорогах у темний час доби. Для власної безпеки пішоходам варто одягати світловідбивні елементи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.

"Було вже багато звернень, зокрема від Національної поліції, щодо необхідності для пішоходів мати на одязі світловідбивні елементи. Це дуже важливо і для дітей, і для дорослих", - сказав глава держави.

Зеленський також звернувся до водіїв, зазначивши, що зараз варто не просто дотримуватися швидкісного режиму, а й додатково зменшувати швидкість, особливо там, де є нерегульовані пішохідні переходи.