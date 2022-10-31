RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Важно и для детей, и для взрослых. Зеленский призвал пешеходов одевать светоотражающие элементы

Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Украинцам нужно быть особенно осторожными на дорогах в темное время суток. Для своей безопасности пешеходам следует одевать светоотражающие элементы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.

"Было уже много обращений, в частности от Национальной полиции, о необходимости для пешеходов иметь на одежде светоотражающие элементы. Это очень важно и для детей, и для взрослых", - сказал глава государства.

Зеленский также обратился к водителям, отметив, что сейчас стоит не просто соблюдать скоростной режим, но и дополнительно сбавлять скорость, особенно там, где есть нерегулируемые пешеходные переходы.

Напомним, в Украине все еще сохраняется дефицит генерации электричества, поэтому стабилизационные отключения будут продолжаться.

Итак, вечером свет на уличных фонарях могут экономить. По этой причине следует быть особенно внимательными.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВойна России против Украины