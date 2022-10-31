Важно и для детей, и для взрослых. Зеленский призвал пешеходов одевать светоотражающие элементы

Украинцам нужно быть особенно осторожными на дорогах в темное время суток. Для своей безопасности пешеходам следует одевать светоотражающие элементы.

"Было уже много обращений, в частности от Национальной полиции, о необходимости для пешеходов иметь на одежде светоотражающие элементы. Это очень важно и для детей, и для взрослых", - сказал глава государства.

Зеленский также обратился к водителям, отметив, что сейчас стоит не просто соблюдать скоростной режим, но и дополнительно сбавлять скорость, особенно там, где есть нерегулируемые пешеходные переходы.