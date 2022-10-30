Зеленський про ситуацію з електрикою: дефіцит зберігається, обмеження продовжаться

В Україні все ще зберігається дефіцит генерації електрики, тому стабілізаційні відключення продовжуватимуться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Президент нагадав, що сьогодні, 30 жовтня, не було аварійних відключень електроенергії. При цьому фахівцям вдалося відновити технічну можливість постачання електроенергії після російських ударів.

"Але дефіцит генерації все ще зберігається, тому дуже бережливе споживання електрики та стабілізаційні відключення мають продовжуватися", - зазначив президент.