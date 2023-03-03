Важливо дотиснути партнерів. Не може бути компромісів по санкціям проти РФ, - Зеленський

Не може бути компромісів по санкціям проти Росії. Світ повинен зробити все, щоб не дати країні-агресору можливості виробляти зброю, яку вона використовує у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Володимира Зеленського на спільній пресконференції з президентом Латвії Егілсом Левітсом.

"Не може бути компромісів по санкціям. Це те, що ми бачимо, що відбувається. Ми вдячні за адвокацію нашим балтійським друзям - Латвії, Литві, Естонії, а також Польщі. Ці держави завжди підтримують в ЄС максимально все", - сказав Зеленський.

Проте, він зазначив, що є країни, які не готові потужно діяти.

"Ми бачимо, працюємо з аналітикою, як санкції обходять росіяни, хто їм допомагає. На жаль, є держави, навіть члени ЄС, які не готові потужно діяти, знаходять іноді в деяких санкційних кроках компроміси", - додав президент.

За його словами, це унеможливлює швидку перемогу, тому що військова інфраструктура РФ залежить, зокрема, й від санкцій.

"Ми повинні зробити все, щоб не дати їм можливості виробляти таку кількість зброї. Але санкції діють, важливо дотиснути партнерів як в Європі, так і в усьому світі", - наголосив Зеленський.