Важно дожать партнеров. Не может быть компромиссов по санкциям против РФ, - Зеленский

Не может быть компромиссов по санкциям против России. Мир должен сделать все, чтобы не дать стране-агрессору возможности производить оружие, которое она использует в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Владимира Зеленского на совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эгилсом Левитсом.

"Не может быть компромиссов по санкциям. Это то, что мы видим, что происходит. Мы благодарны за адвокацию нашим балтийским друзьям - Латвии, Литве, Эстонии, а также Польше. Эти государства всегда поддерживают в ЕС максимально все", - сказал Зеленский.

Однако он отметил, что есть страны, которые не готовы мощно действовать.

"Мы видим, работаем с аналитикой, как санкции обходят россияне, кто им помогает. К сожалению, есть государства, даже члены ЕС, не готовые мощно действовать, находят иногда в некоторых санкционных шагах компромиссы", - добавил президент.

По его словам, это делает невозможным быструю победу, потому что военная инфраструктура РФ зависит, в том числе, и от санкций.

"Мы должны сделать все, чтобы не дать им возможности производить такое количество оружия. Но санкции действуют, важно дожать партнеров как в Европе, так и по всему миру", - подчеркнул Зеленский.