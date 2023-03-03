У США наймають десятки прокурорів для контролю за санкціями проти Кремля

Адміністрація Джо Байдена розширює штат федеральних агентів, які розслідують порушення санкцій та експортного контролю щодо Росії. США прагнуть закрити дірки у кампанії економічного тиску Заходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

За словами помічника генерального прокурора Метта Олсена, Міністерство юстиції найме 25 нових прокурорів у відділ контррозвідки та контролю за експортом. Це робиться до того, щоб компанії та інші треті особи не змогли допомогти Росії ухилитися від санкцій США.

Олсен заявив, що нові прокурори працюватимуть із корпораціями для розслідування випадків ухилення від санкцій та експортного контролю, а також порушуватимуть кримінальні справи проти компаній, коли вони вчиняють порушення. Дехто з прокурорів найнятий заново, а дехто перерозподіляється з інших відділів.

"Корпорації перебувають на передовій, часто першими виявляючи ці порушення", - сказав Олсен.

Наймання співробітників, яке вже розпочалося, пішло за створенням у лютому цільової групи, що займається забезпеченням дотримання експортного контролю - правил, покликаних не допустити влучення чутливих технологій до рук іноземних противників.

Міністерства юстиції, торгівлі та фінансів дедалі активніше співпрацюють у кампанії щодо забезпечення максимального впливу санкцій та заходів експортного контролю, введених щодо Росії та інших противників, таких як Китай та Іран, заявили офіційні особи на конференції Американської асоціації юристів у Майамі.

США та їхні західні союзники минулого року запровадили серію міжнародних торгових та фінансових обмежень щодо Росії після її вторгнення до України. За словами представників адміністрації, у відповідь Москва найняла державні та приватні компанії з таких країн, як Іран, Китай та Туреччина, щоб уникнути економічної блокади.

Спроби Росії ухилитися від санкцій змусили Захід припинити фінансування та імпорт таких чутливих товарів, як комп'ютерні чіпи та радіолокаційне обладнання, які все ще надходять до країни. За словами офіційних осіб, без серйозного посилення блокади президент Росії Володимир Путін зможе зберегти свою владу та продовжити війну.