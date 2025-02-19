Не працює після атаки. Коваленко пояснив, чим важливий для росіян Сизранський НПЗ

За словами Коваленка, Сизранський НПЗ має потужність переробки 8,9 мільйона тонн нафти на рік. Це робить його одним із середніх за розмірами НПЗ у Росії.

Завод спеціалізується на виробництві:

палива;

аваційного гасу;

бітума.

У 2015 році Сизранський НПЗ повністю перейшов на випуск продукції стандарту Євро-5. Він переробляє нафту із Західного Сибіру та Самарської області.

"Для російської армії НПЗ такого рівня відіграють важливу роль у забезпеченні паливом. До того ж це частина логістики військ", - зазначив Коваленко.

Згодом Коваленко додав, що Сизранський НПЗ вже не працює після атаки.

Атака на Сизранський НПЗ

У ніч на 19 лютого дрони атакували Сизранський НПЗ у Самарській області. Росіяни заявили, що на об'єкті почалася пожежа. Місцеві жителі розповіли російським паблікам, що о 02:45 за місцевим часом чули щонайменше три вибухи в районі НПЗ.

Пізніше губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев підтвердив інформацію про атаку на НПЗ, але заявив, що "обійшлося без постраждалих".