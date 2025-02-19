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Сизранський НПЗ атакували дрони: на об'єкті почалася пожежа

Середа 19 лютого 2025 03:27
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Сизранський НПЗ атакували дрони: на об'єкті почалася пожежа Фото: губернатор стверджує, що на місці працюють оперативні служби (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У ніч на 19 лютого невідомі дрони атакували Сизранський НПЗ у Самарській області. Росіяни стверджують, що на об'єкті почалася пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Зокрема, місцеві жителі розповіли каналу Mash, що о 02:45 за місцевим часом вони чули щонайменше три вибухи в районі НПЗ. Наразі в районі об'єкта пожежа. Також у соцмережах почали з'являтися перші кадри вогню.

Тим часом губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев підтвердив інформацію і стверджує, що обійшлося без постраждалих

"На території підприємства працюють оперативні та екстрені служби. За попередньою інформацією, постраждалих немає. У регіоні зберігається небезпека атаки БпЛА", - заявив він.

Нагадаємо, вчора Telegram-канал ASTRA підрахував, скільки було атаковано нафтових об'єктів у Росії з початку 2025 року. Зокрема, їх було 16 у десяти областях країни агресора.

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Російська Федерація НПЗ Пожежа
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