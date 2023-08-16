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Важливий крок до свободи в Чорному морі. Зеленський про перший прохід новим зерновим коридором

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Одеса, Середа 16 серпня 2023 20:40
Важливий крок до свободи в Чорному морі. Зеленський про перший прохід новим зерновим коридором Фото: з Одеси завдяки українському коридору вийшло перше судно (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Перше цивільне судно пройшло через новий український гуманітарний коридор, вийшовши з Одеського порту. Наразі воно прямує до Босфору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

"Щойно Україна зробила важливий крок до відновлення свободи судноплавства в Чорному морі. Перше цивільне судно пройшло через новий український гуманітарний коридор, вийшовши з Одеського порту. Зараз воно прямує до Босфору", - заявив президент.

За словами президента, раніше Україна офіційно повідомила Міжнародну морську організацію про роботу коридору.

"ІМО вкотре підтвердила суверенні права України на регулювання навігації та закликала Росію припинити погрози й дотримуватися міжнародних конвенцій. Море має бути безпечним для всіх. Це принципово для України та наших партнерів. Свобода й безпека мореплавства - фундаментальні принципи міжнародних відносин", - наголосив Зеленський.

Вихід Росії з "зернової угоди"

Нагадаємо, у липня Росія заявила, що виходить із "зернової угоди" через нібито невиконання її умов. При цьому російська армія почала обстрілювати українські порти та зернову інфраструктуру на півдні України.

Як повідомлялося, нещодавно Україна оголосила про відкриття у Чорному морі тимчасових коридорів для торговельних суден. Проте ВМС України наголосили, що зберігається загроза з боку РФ. Маршрути передусім призначені для виходу цивільних суден, що знаходяться в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний ще з початку війни.

Як зазначається, сьогодні, 16 серпня, з порту Одеси вийшло перше судно після припинення "зернової угоди".

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Володимир Зеленський зерновий коридор
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