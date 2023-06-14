Важливий крок, якого боїться ворог. В ОП закликали виключити Росію з FATF

Російську Федерацію як державу-терориста, яка фінансує тероризм та здійснює терористичні акти проти цивільних, необхідно систематично карати. Один з таких кроків - виключення ворога з FATF.

"Сьогодні глобальна фінансова система стикається з величезними ризиками, що йдуть від Росії", - пише керівник Офісу президента.

Держава терорист:

співпрацює з Північною Кореєю, Іраном і Сирією;

порушує правила боротьби із розповсюдженням зброї масового знищення;

фінансує тероризм;

підриває глобальну фінансову безпеку.

Усе вищезгадане не відповідає стандартам FATF.

"Попереду - важливий крок Росію треба бити й сильно, всюди. Виключення із FATF - один з таких кроків", - додає Єрмак.

Призупинення членства в FATF

Варто нагадати, що 24 лютого 2023 року, Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей призупинила членство Росії. Тоді ж організація визнала агресію ворога проти України, що суперечить її принципам.

Членство Росії було призупинено безстроково.

Водночас країна окупант залишилась членом глобальної мережі як активний член Євразійської групи з відмивання грошей і зберегла свої права як члена ЄАГ.