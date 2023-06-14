Важный шаг, которого боится враг. В ОП призвали исключить Россию из FATF

Российскую Федерацию как государство-террориста, финансирующее терроризм и совершающее террористические акты против гражданских, необходимо систематически наказывать. Один из таких шагов - исключение врага из FATF.

"Сегодня глобальная финансовая система сталкивается с огромными рисками, исходящими от России", - пишет руководитель Офиса президента.

Государство террорист:

сотрудничает с Северной Кореей, Ираном и Сирией;

нарушает правила борьбы с распространением оружия массового поражения;

финансирует терроризм;

подрывает глобальную финансовую безопасность.

Все вышеперечисленное не соответствует стандартам FATF.

"Впереди - важный шаг Россию надо бить и сильно, повсюду. Исключение из FATF - один из таких шагов", - добавляет Ермак.

Приостановление членства в FATF

Стоит напомнить, что 24 февраля 2023 года Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег приостановила членство России. Тогда же организация признала агрессию противника против Украины, что противоречит ее принципам.

Членство России было приостановлено бессрочно.

В то же время, страна оккупант осталась членом глобальной сети как активный член Евразийской группы по отмыванию денег и сохранила свои права как члена ЕАГ.