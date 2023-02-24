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Значна перемога. FATF безстроково призупинила членство Росії

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П'ятниця 24 лютого 2023 14:37
Значна перемога. FATF безстроково призупинила членство Росії Фото FATF безстроково призупинила членство Росії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей призупинила членство Росії. Визнала, що агресія окупанта проти України суперечить основним принципам організації.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Офісу президента Андрія Єрмака.

"Маємо значну перемогу. FATF безстроково призупинила членство Росії. Болотяні втратили всі права члена FATF. Санкційна група Макфола-Єрмака боролась за це рішення. Ми дотиснемо російське болото всюди, де є його бруд", - пише Єрмак.

На сайті організації зазначається, що її принципи спрямовані на сприяння безпеці й цілісності світової фінансової системи. Російська агресія, зі свого боку, порушує зобов'язання щодо міжнародної співпраці та взаємної поваги.

"Враховуючи вищезазначене, FATF вирішила призупинити членство Російської Федерації. РФ залишається відповідальною за свої зобов’язання щодо впровадження стандартів FATF. Російська Федерація повинна продовжувати виконувати свої фінансові зобов'язання. Російська Федерація залишиться членом глобальної мережі як активний член Євразійської групи з відмивання грошей (ЄАГ) і збереже свої права як члена ЄАГ", - йдеться в заяві організації.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що радник голови Офісу президента Михайло Подоляк пояснив для чого Україна ініціювала виключення Росії із членів FATF та чому це є важливо.

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