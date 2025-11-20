ua en ru
Важливий голос українців: у Британії відреагували на чутки про "мирний план" США

Лондон, Четвер 20 листопада 2025 17:27
Важливий голос українців: у Британії відреагували на чутки про "мирний план" США Фото: президент України Володимир Зеленський та прем'єр Британії Кір Стармер (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Війну можна було б завершити вже зараз, якщо російський диктатор Володимир Путін виведе свої війська з України. При цьому тільки українці можуть визначити своє майбутнє.

Про це заявив представник офісу прем'єра Британії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Коментуючи чутки про "мирний план" США, він підкреслив, що Британія поділяє прагнення президента США Дональда Трампа покласти край війні РФ проти України.

Водночас представник офісу прем'єра Британії наголосив, що Путін не припиняє війни і, натомість, продовжує запускати по Україні ракети і дрони, вбиваючи безневинних українців, зокрема дітей і літніх людей.

"Ми вітаємо всі зусилля, спрямовані на досягнення справедливого і міцного миру для України. Ми неодноразово заявляли, що тільки український народ може визначати своє майбутнє", - зазначив він.

Також представник офісу прем'єра Британії додав, що Лондон і надалі підтримуватиме Україну і допомагатиме їй забезпечувати себе військовою технікою та ресурсами, необхідними для захисту від триваючої агресії. Також продовжиться і тиск на Росію, щоб скоротити доходи для фінансування війни.

"Мирний план" США

Нагадаємо, раніше в західних ЗМІ з'явилися чутки про "мирний план" США, який був розроблений за участю росіян.

Такий план передбачає нездійсненні для України умови - передача Донбасу під контроль Росії, значне скорочення чисельності армії та заборону на використання окремих видів зброї.

До Києва вже прибула делегація США. Згідно з чутками, вона має представити таку ініціативу.

Джерела РБК-Україна повідомили, що президент України Володимир Зеленський вже провів зустріч з делегацією США, яку очолив міністр армії Ден Дрісколл.

