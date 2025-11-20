Важен голос украинцев: в Британии отреагировали на слухи о "мирном плане" США

Войну можно было бы завершить уже сейчас, если российский диктатор Владимир Путин выведет свои войска из Украины. При этом только украинцы могут определить свое будущее.

Об этом заявил представитель офиса премьера Британии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Комментируя слухи о "мирном плане" США, он подчеркнул, что Британия разделяет стремление президента США Дональда Трампа положить конец войне РФ против Украины.

В то же время представитель офиса премьера Британии отметил, что Путин не прекращает войну и, вместо этого, продолжает запускать по Украине ракеты и дроны, убивая невинных украинцев, в том числе детей и пожилых людей.

"Мы приветствуем все усилия, направленные на достижение справедливого и прочного мира для Украины. Мы неоднократно заявляли, что только украинский народ может определять свое будущее", - отметил он.

Также представитель офиса премьера Британии добавил, что Лондон продолжить поддерживать Украину и помогать ей обеспечивать себя военной техникой и ресурсами, необходимыми для защиты от продолжающейся агрессии. Также продолжится и давление на Россию, чтобы сократить доходы для финансирования войны.