ua en ru
Чт, 20 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Важен голос украинцев: в Британии отреагировали на слухи о "мирном плане" США

Лондон, Четверг 20 ноября 2025 17:27
UA EN RU
Важен голос украинцев: в Британии отреагировали на слухи о "мирном плане" США Фото: президент Украины Владимир Зеленский и премьер Британии Кир Стармер (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Войну можно было бы завершить уже сейчас, если российский диктатор Владимир Путин выведет свои войска из Украины. При этом только украинцы могут определить свое будущее.

Об этом заявил представитель офиса премьера Британии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Комментируя слухи о "мирном плане" США, он подчеркнул, что Британия разделяет стремление президента США Дональда Трампа положить конец войне РФ против Украины.

В то же время представитель офиса премьера Британии отметил, что Путин не прекращает войну и, вместо этого, продолжает запускать по Украине ракеты и дроны, убивая невинных украинцев, в том числе детей и пожилых людей.

"Мы приветствуем все усилия, направленные на достижение справедливого и прочного мира для Украины. Мы неоднократно заявляли, что только украинский народ может определять свое будущее", - отметил он.

Также представитель офиса премьера Британии добавил, что Лондон продолжить поддерживать Украину и помогать ей обеспечивать себя военной техникой и ресурсами, необходимыми для защиты от продолжающейся агрессии. Также продолжится и давление на Россию, чтобы сократить доходы для финансирования войны.

"Мирный план" США

Напомним, ранее в западных СМИ появились слухи о "мирном плане" США, который был разработан при участии россиян.

Такой план предусматривает невыполнимые для Украины условия - передача Донбасса под контроль России, значительное сокращение численности армии и запрет на использование отдельных видов оружия.

В Киев уже прибыла делегация США. Согласно слухам, она должна представить такую инициативу.

Источники РБК-Украина сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский уже провел встречу с делегацией США, которую возглавил министр армии Дэн Дрисколл.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Великобритания Кир Стармер
Новости
Новый "мирный план" США и РФ по войне в Украине: все, что известно на сейчас
Новый "мирный план" США и РФ по войне в Украине: все, что известно на сейчас
Аналитика
"Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте