Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Важливий елемент "оборонки" РФ: дрони атакували стратегічний хімзавод

Фото: дрони атакували стратегічний хімзавод у Пермському краї РФ (росЗМІ)
Автор: Константин Широкун

Ударні безпілотники вночі атакували хімічне підприємство "Метафракс" у Пермському краї РФ, унаслідок чого сталася пожежа. Відомо, що завод виробляє компоненти вибухівки.

У соціальних мережах місцеві мешканці писали про вибух і загоряння на заводі в місті Губаха. Зазначається, що по підприємству зафіксовано від чотирьох до шести влучань дронів, працівників евакуювали до укриття, а на території спалахнула пожежа, яку наразі ліквідовують.

Один із очевидців стверджує, що пролунало близько двадцяти вибухів – їх було чути навіть у школі, де діти в той момент перебували в укритті, частину учнів забрали батьки. Також у регіоні спостерігаються перебої в роботі мобільного інтернету.

Губернатор Пермського краю Дмитро Махонін підтвердив факт фіксації ворожих безпілотників на території області. Він зазначПив, що внаслідок атаки постраждалих немає, усі екстрені служби поінформовані, а загрози для населення немає.

Що відомо про завод "Метафракс"

Підприємство "Метафракс" у Губасі є ключовим активом хімічного холдингу "Метафракс Груп". Завод виробляє різноманітну хімічну продукцію, зокрема метанол, формалін, похідні органічних сполук, синтетичні смоли та інші речовини.

Деякі з продуктів підприємства – зокрема гексамін, метанол, уротропін і пентаеритритол – можуть застосовуватися як складові для виробництва вибухових матеріалів та окремих елементів озброєння.

Удари по оборонних заводах РФ

Нагадаємо, 7 лютого дрони Служби безпеки України уразили російський завод, який виготовляє компоненти пального для ракет Х-55 та Х-101. Мова йде про дослідний завод в селищі Редкіно Тверської області.

Також минулого місяця невідомі дрони атакували місто Єлець Липецької області РФ. Після атаки загорівся місцевий оборонний завод АТ "Енергія", який спеціалізується на виробництві хімічних джерел струму.

