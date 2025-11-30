ua en ru
Нд, 30 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Андрій Єрмак Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

"Важливі дні, і багато може змінитися": Зеленський зробив анонс після розмови з Рютте

Україна, Неділя 30 листопада 2025 19:00
UA EN RU
"Важливі дні, і багато може змінитися": Зеленський зробив анонс після розмови з Рютте Фото: президент України Володимир Зеленський (Офіс президента України)
Автор: Антон Корж

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, після якої анонсував "важливі дні" для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Зеленського в Telegram.

"Важливі дні, і багато може змінитися. Тісно координуємося, і в нашій активності, в активності всіх партнерів надзвичайно ефективними будуть саме спільні заходи, спільні позиції", - написав він за підсумками розмови.

Також Зеленський повідомив, що провів телефонну розмову з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Він зазначив, що Україна координує зусилля з ЄС, серед іншого предметом обговорення була ситуація в дипломатії.

"Обговорили ситуацію в дипломатії, і маємо спільний погляд на ключові питання. Також важливо, що Урсула дуже уважно сприймає необхідність посилення нашої стійкості в умовах постійних російських ударів по інфраструктурі, по енергетиці", - написав президент.

Зазначимо, що 29 листопада українська делегація вирушила до США для подальшого обговорення мирного плану. До неї входять секретар РНБО України Рустем Умеров та перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.

30 листопада переговори в Маямі стартували, зараз вони тривають. Відомо, що США хочуть вирішити за один день з Україною усі суперечки щодо двох ключових пунктів мирного плану - питання територій та гарантії безпеки.

Зазначається, що перед початком зустрічі з українськими представниками державний секретар США Марко Рубіо назвав мету мирного плану. Він наголосив, що йдеться не лише про закінчення війни, а й про збереження суверенітету України і її процвітання.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Марк Рютте Мирні переговори Урсула фон дер Ляйєн мирний план США
Новини
Чи визначився Зеленський із наступником Єрмака: що кажуть в ОП
Чи визначився Зеленський із наступником Єрмака: що кажуть в ОП
Аналітика
Грошей на війну – до двох років? Що не так з економікою Росії та хто її тримає на плаву
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Грошей на війну – до двох років? Що не так з економікою Росії та хто її тримає на плаву