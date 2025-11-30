"Важливі дні, і багато може змінитися": Зеленський зробив анонс після розмови з Рютте
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, після якої анонсував "важливі дні" для України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Зеленського в Telegram.
"Важливі дні, і багато може змінитися. Тісно координуємося, і в нашій активності, в активності всіх партнерів надзвичайно ефективними будуть саме спільні заходи, спільні позиції", - написав він за підсумками розмови.
Також Зеленський повідомив, що провів телефонну розмову з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Він зазначив, що Україна координує зусилля з ЄС, серед іншого предметом обговорення була ситуація в дипломатії.
"Обговорили ситуацію в дипломатії, і маємо спільний погляд на ключові питання. Також важливо, що Урсула дуже уважно сприймає необхідність посилення нашої стійкості в умовах постійних російських ударів по інфраструктурі, по енергетиці", - написав президент.
Зазначимо, що 29 листопада українська делегація вирушила до США для подальшого обговорення мирного плану. До неї входять секретар РНБО України Рустем Умеров та перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.
30 листопада переговори в Маямі стартували, зараз вони тривають. Відомо, що США хочуть вирішити за один день з Україною усі суперечки щодо двох ключових пунктів мирного плану - питання територій та гарантії безпеки.
Зазначається, що перед початком зустрічі з українськими представниками державний секретар США Марко Рубіо назвав мету мирного плану. Він наголосив, що йдеться не лише про закінчення війни, а й про збереження суверенітету України і її процвітання.