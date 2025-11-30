"Важливі дні, і багато може змінитися": Зеленський зробив анонс після розмови з Рютте

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, після якої анонсував "важливі дні" для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Зеленського в Telegram.

"Важливі дні, і багато може змінитися. Тісно координуємося, і в нашій активності, в активності всіх партнерів надзвичайно ефективними будуть саме спільні заходи, спільні позиції", - написав він за підсумками розмови.

Також Зеленський повідомив, що провів телефонну розмову з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Він зазначив, що Україна координує зусилля з ЄС, серед іншого предметом обговорення була ситуація в дипломатії.

"Обговорили ситуацію в дипломатії, і маємо спільний погляд на ключові питання. Також важливо, що Урсула дуже уважно сприймає необхідність посилення нашої стійкості в умовах постійних російських ударів по інфраструктурі, по енергетиці", - написав президент.