Важливе свято 30 червня: кого сьогодні згадує ПЦУ і чому цей день особливий для українців
Сьогодні, 30 червня, віряни Православної Церкви України вшановують славних і всехвальних 12 апостолів - найближчих учнів Ісуса Христа.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ПЦУ у Facebook.
Яких апостолів вшановують сьогодні, 30 червня
Українцям нагадали, що в останній день червня соборно - тобто спільно - вшановують славних і всехвальних 12 апостолів:
- Петра;
- Андрія Першозванного;
- Якова Зеведеєвого;
- Іоана Богослова;
- Филипа;
- Варфоломія;
- Фому;
- Матфея;
- Якова Алфеєвого;
- Іуду Якового;
- Симона Зилота;
- Матфія.
30 червня 2025 року за новоюліанським церковним календарем (скриншот: pomisna.info)
"З Писання ми знаємо, що від початку Спаситель покликав 12 найближчих учнів, апостолів", - нагадали у ПЦУ.
Уточнюється, що Ісус при цьому:
- сам їх навчав;
- доручив проповідувати євангельське вчення;
- навіть наділив їх духовною силою звершувати чудеса.
Чому найближчих учнів Спасителя було саме 12
Згідно з інформацією ПЦУ, кількість апостолів - число 12 - є невипадковим.
"12 є числом давніх колін, тобто родів народу Ізраїля. Саме їм були дані через Мойсея та інших пророків закон і одкровення, саме до них найперше прийшов Спаситель. Тому і число найперше покликаних апостолів було символічно пов'язане з тими, до кого Христос був найперше посланий", - пояснили українцям.
Уточнюється, що саме до 12-ти апостолів Господь каже: "Істинно говорю вам, що ви, які пішли за Мною, при відновленні світу, коли Син Людський сяде на престолі слави Своєї, сядете і ви на дванадцяти престолах судити дванадцять колін Ізраїлевих".
Крім того, число 12 має інше символічне значення, адже поєднує у собі числа 3 та 4:
- число 3 є символом духовного, горнього, небесного світу (будучи пов'язаним зі Святою Трійцею);
- число 4 є символом світу матеріального, видимого (який має чотири сторони).
"Сполучення духовного і матеріального, небесного і земного, дає два символічних числа - 7 та 12, перше з яких отримується через додавання, а друге - через множення", - наголосили у ПЦУ.
Чому Церква називається Апостольською
Вірянам нагадали, що прославляючи Собор 12-х апостолів, підкреслюється їхня єдність:
- у вірі;
- у проповіді;
- у праці для Церкви.
"Сама Церква, як ми знаємо, у Символі віри описується чотирма ознаками, серед яких є визначення "Апостольська". Церква називається Апостольською тому, що зберігає і проповідує те саме вчення Євангелія, яке учні Христові отримали безпосередньо від Господа", - розповіли у ПЦУ.
Уточнюється, що зовнішньо Церква зростає і множиться, але внутрішньо, сутнісно, залишається тією самою, що і в час служіння апостолів.
Собор 12 апостолів: чим важливий цей день
"Вчення апостолів є не лише джерелом пізнання істин Євангелія, Христового благовістя, яке було записане апостолами під натхненням Духа Святого", - повідомили у ПЦУ.
Йдеться про те, що Апостольське вчення також є мірилом правильності нашого християнського життя.
"У посланнях апостольських ми знаходимо багато практичних настанов у вірі та побожному житті, багато відповідей на питання про християнське вчення, а також про те, чого християни мають прагнути, а від чого віддалятися", - пояснили у ПЦУ.
Отже, згадуючи святих апостолів, потрібно не лише вшановувати їхню пам'ять (як світські люди вшановують героїв минулого), а найперше:
- навчатися від них віри;
- навчатися від них доброго християнського життя;
- брати з них приклад;
- бути відданими Богу так, як були віддані вони.
"Апостольське служіння в загальному значенні притаманне кожному, хто увірував у Христа. Бо не лише до небагатьох особливо обраних, але до всіх нас Господь каже: "Так нехай сяє світло ваше перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославляли Отця вашого Небесного", - підсумували у ПЦУ.
Публікація ПЦУ (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, ким були 12 апостолів і яку молитву потрібно читати, щоб отримати їхнє благословення.
Тим часом у ПЦУ пояснили, хто такі біси, як з ними боротись й чи варто боятися прокльонів.
Читайте також про церковні свята у липні 2025 року (повний список за новим церковним календарем).
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.