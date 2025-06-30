Важный праздник 30 июня: кого сегодня вспоминает ПЦУ и почему этот день особенный для украинцев
Сегодня, 30 июня, верующие Православной Церкви Украины чествуют славных и всехвальных 12 апостолов - ближайших учеников Иисуса Христа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПЦУ в Facebook.
Каких апостолов чествуют сегодня, 30 июня
Украинцам напомнили, что в последний день июня соборно - то есть совместно - чествуют славных и всехвальных 12 апостолов:
- Петра;
- Андрея Первозванного;
- Якова Зеведеева;
- Иоанна Богослова;
- Филиппа;
- Варфоломея;
- Фому;
- Матфея;
- Якова Алфеева;
- Иуду Якового;
- Симона Зилота;
- Матфия.
30 июня 2025 года по новоюлианскому церковному календарю (скриншот: pomisna.info)
"Из Писания мы знаем, что изначально Спаситель призвал 12 ближайших учеников, апостолов", - напомнили в ПЦУ.
Уточняется, что Иисус при этом:
- сам их учил;
- поручил проповедовать евангельское учение;
- даже наделил их духовной силой совершать чудеса.
Почему ближайших учеников Спасителя было именно 12
Согласно информации ПЦУ, количество апостолов - число 12 - является неслучайным.
"12 является числом древних колен, то есть родов народа Израиля. Именно им были даны через Моисея и других пророков закон и откровение, именно к ним в первую очередь пришел Спаситель. Поэтому и число первых призванных апостолов было символически связано с теми, к кому Христос был впервые послан", - объяснили украинцам.
Уточняется, что именно обращаясь к 12-ти апостолам Господь говорит: "Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, при восстановлении мира, когда Сын Человеческий сядет на престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых".
Кроме того, число 12 имеет другое символическое значение, ведь сочетает в себе числа 3 и 4:
- число 3 является символом духовного, горнего, небесного мира (будучи связанным со Святой Троицей);
- число 4 является символом мира материального, видимого (который имеет четыре стороны).
"Сочетание духовного и материального, небесного и земного, дает два символических числа - 7 и 12, первое из которых получается через сложение, а второе - через умножение", - отметили в ПЦУ.
Почему Церковь называется Апостольской
Верующим напомнили, что прославляя Собор 12-х апостолов, подчеркивается их единство:
- в вере;
- в проповеди;
- в труде для Церкви.
"Сама Церковь, как мы знаем, в Символе веры описывается четырьмя признаками, среди которых есть определение "Апостольская". Церковь называется Апостольской потому, что хранит и проповедует то самое учение Евангелия, которое ученики Христовы получили непосредственно от Господа", - рассказали в ПЦУ.
Уточняется, что внешне Церковь растет и множится, но внутренне, по сути, остается той же, что и во время служения апостолов.
Собор 12 апостолов: чем важен этот день
"Учение апостолов является не только источником познания истин Евангелия, Христова благовестия, которое было записано апостолами под вдохновением Духа Святого", - сообщили в ПЦУ.
Речь идет о том, что Апостольское учение также является мерилом правильности нашей христианской жизни.
"В посланиях апостольских мы находим много практических установок в вере и благочестивой жизни, много ответов на вопросы о христианском учении, а также о том, к чему христиане должны стремиться, а от чего отдаляться", - объяснили в ПЦУ.
Итак, вспоминая святых апостолов, нужно не только чтить их память (как светские люди чтят героев прошлого), а прежде всего:
- учиться от них вере;
- учиться от них хорошей христианской жизни;
- брать с них пример;
- быть преданными Богу так, как были преданы они.
"Апостольское служение в общем смысле присуще каждому, кто уверовал во Христа. Ибо не только к немногим особо избранным, но ко всем нам Господь говорит: "Так пусть сияет свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного", - подытожили в ПЦУ.
Публикация ПЦУ (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)
Напомним, ранее мы рассказывали, кем были 12 апостолов и какую молитву нужно читать, чтобы получить их благословение.
Тем временем в ПЦУ объяснили, кто такие бесы, как с ними бороться и стоит ли бояться проклятий.
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