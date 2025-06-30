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Важный праздник 30 июня: кого сегодня вспоминает ПЦУ и почему этот день особенный для украинцев

Понедельник 30 июня 2025 12:02
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Важный праздник 30 июня: кого сегодня вспоминает ПЦУ и почему этот день особенный для украинцев Сегодня ПЦУ отмечает Собор 12 апостолов (фото иллюстративное: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Сегодня, 30 июня, верующие Православной Церкви Украины чествуют славных и всехвальных 12 апостолов - ближайших учеников Иисуса Христа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПЦУ в Facebook.

Каких апостолов чествуют сегодня, 30 июня

Украинцам напомнили, что в последний день июня соборно - то есть совместно - чествуют славных и всехвальных 12 апостолов:

  • Петра;
  • Андрея Первозванного;
  • Якова Зеведеева;
  • Иоанна Богослова;
  • Филиппа;
  • Варфоломея;
  • Фому;
  • Матфея;
  • Якова Алфеева;
  • Иуду Якового;
  • Симона Зилота;
  • Матфия.

Важный праздник 30 июня: кого сегодня вспоминает ПЦУ и почему этот день особенный для украинцев30 июня 2025 года по новоюлианскому церковному календарю (скриншот: pomisna.info)

"Из Писания мы знаем, что изначально Спаситель призвал 12 ближайших учеников, апостолов", - напомнили в ПЦУ.

Уточняется, что Иисус при этом:

  • сам их учил;
  • поручил проповедовать евангельское учение;
  • даже наделил их духовной силой совершать чудеса.

Почему ближайших учеников Спасителя было именно 12

Согласно информации ПЦУ, количество апостолов - число 12 - является неслучайным.

"12 является числом древних колен, то есть родов народа Израиля. Именно им были даны через Моисея и других пророков закон и откровение, именно к ним в первую очередь пришел Спаситель. Поэтому и число первых призванных апостолов было символически связано с теми, к кому Христос был впервые послан", - объяснили украинцам.

Уточняется, что именно обращаясь к 12-ти апостолам Господь говорит: "Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, при восстановлении мира, когда Сын Человеческий сядет на престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых".

Кроме того, число 12 имеет другое символическое значение, ведь сочетает в себе числа 3 и 4:

  • число 3 является символом духовного, горнего, небесного мира (будучи связанным со Святой Троицей);
  • число 4 является символом мира материального, видимого (который имеет четыре стороны).

"Сочетание духовного и материального, небесного и земного, дает два символических числа - 7 и 12, первое из которых получается через сложение, а второе - через умножение", - отметили в ПЦУ.

Почему Церковь называется Апостольской

Верующим напомнили, что прославляя Собор 12-х апостолов, подчеркивается их единство:

  • в вере;
  • в проповеди;
  • в труде для Церкви.

"Сама Церковь, как мы знаем, в Символе веры описывается четырьмя признаками, среди которых есть определение "Апостольская". Церковь называется Апостольской потому, что хранит и проповедует то самое учение Евангелия, которое ученики Христовы получили непосредственно от Господа", - рассказали в ПЦУ.

Уточняется, что внешне Церковь растет и множится, но внутренне, по сути, остается той же, что и во время служения апостолов.

Собор 12 апостолов: чем важен этот день

"Учение апостолов является не только источником познания истин Евангелия, Христова благовестия, которое было записано апостолами под вдохновением Духа Святого", - сообщили в ПЦУ.

Речь идет о том, что Апостольское учение также является мерилом правильности нашей христианской жизни.

"В посланиях апостольских мы находим много практических установок в вере и благочестивой жизни, много ответов на вопросы о христианском учении, а также о том, к чему христиане должны стремиться, а от чего отдаляться", - объяснили в ПЦУ.

Итак, вспоминая святых апостолов, нужно не только чтить их память (как светские люди чтят героев прошлого), а прежде всего:

  • учиться от них вере;
  • учиться от них хорошей христианской жизни;
  • брать с них пример;
  • быть преданными Богу так, как были преданы они.

"Апостольское служение в общем смысле присуще каждому, кто уверовал во Христа. Ибо не только к немногим особо избранным, но ко всем нам Господь говорит: "Так пусть сияет свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного", - подытожили в ПЦУ.

Важный праздник 30 июня: кого сегодня вспоминает ПЦУ и почему этот день особенный для украинцевВажный праздник 30 июня: кого сегодня вспоминает ПЦУ и почему этот день особенный для украинцевПубликация ПЦУ (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Напомним, ранее мы рассказывали, кем были 12 апостолов и какую молитву нужно читать, чтобы получить их благословение.

Тем временем в ПЦУ объяснили, кто такие бесы, как с ними бороться и стоит ли бояться проклятий.

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