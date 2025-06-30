Важный праздник 30 июня: кого сегодня вспоминает ПЦУ и почему этот день особенный для украинцев

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПЦУ в Facebook.

Каких апостолов чествуют сегодня, 30 июня

Украинцам напомнили, что в последний день июня соборно - то есть совместно - чествуют славных и всехвальных 12 апостолов:

Петра;

Андрея Первозванного;

Якова Зеведеева;

Иоанна Богослова;

Филиппа;

Варфоломея;

Фому;

Матфея;

Якова Алфеева;

Иуду Якового;

Симона Зилота;

Матфия.

30 июня 2025 года по новоюлианскому церковному календарю (скриншот: pomisna.info)

"Из Писания мы знаем, что изначально Спаситель призвал 12 ближайших учеников, апостолов", - напомнили в ПЦУ.

Уточняется, что Иисус при этом:

сам их учил;

поручил проповедовать евангельское учение;

даже наделил их духовной силой совершать чудеса.

Почему ближайших учеников Спасителя было именно 12

Согласно информации ПЦУ, количество апостолов - число 12 - является неслучайным.

"12 является числом древних колен, то есть родов народа Израиля. Именно им были даны через Моисея и других пророков закон и откровение, именно к ним в первую очередь пришел Спаситель. Поэтому и число первых призванных апостолов было символически связано с теми, к кому Христос был впервые послан", - объяснили украинцам.

Уточняется, что именно обращаясь к 12-ти апостолам Господь говорит: "Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, при восстановлении мира, когда Сын Человеческий сядет на престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых".

Кроме того, число 12 имеет другое символическое значение, ведь сочетает в себе числа 3 и 4:

число 3 является символом духовного, горнего, небесного мира (будучи связанным со Святой Троицей);

число 4 является символом мира материального, видимого (который имеет четыре стороны).

"Сочетание духовного и материального, небесного и земного, дает два символических числа - 7 и 12, первое из которых получается через сложение, а второе - через умножение", - отметили в ПЦУ.

Почему Церковь называется Апостольской

Верующим напомнили, что прославляя Собор 12-х апостолов, подчеркивается их единство:

в вере;

в проповеди;

в труде для Церкви.

"Сама Церковь, как мы знаем, в Символе веры описывается четырьмя признаками, среди которых есть определение "Апостольская". Церковь называется Апостольской потому, что хранит и проповедует то самое учение Евангелия, которое ученики Христовы получили непосредственно от Господа", - рассказали в ПЦУ.

Уточняется, что внешне Церковь растет и множится, но внутренне, по сути, остается той же, что и во время служения апостолов.

Собор 12 апостолов: чем важен этот день

"Учение апостолов является не только источником познания истин Евангелия, Христова благовестия, которое было записано апостолами под вдохновением Духа Святого", - сообщили в ПЦУ.

Речь идет о том, что Апостольское учение также является мерилом правильности нашей христианской жизни.

"В посланиях апостольских мы находим много практических установок в вере и благочестивой жизни, много ответов на вопросы о христианском учении, а также о том, к чему христиане должны стремиться, а от чего отдаляться", - объяснили в ПЦУ.

Итак, вспоминая святых апостолов, нужно не только чтить их память (как светские люди чтят героев прошлого), а прежде всего:

учиться от них вере;

учиться от них хорошей христианской жизни;

брать с них пример;

быть преданными Богу так, как были преданы они.

"Апостольское служение в общем смысле присуще каждому, кто уверовал во Христа. Ибо не только к немногим особо избранным, но ко всем нам Господь говорит: "Так пусть сияет свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного", - подытожили в ПЦУ.

Публикация ПЦУ (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)