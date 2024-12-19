Важко уявити підтримку України без допомоги США, - Зеленський

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського під час розмови з журналістами.

"Особливо з самого початку наступного року нам дуже потрібна єдність між Сполученими Штатами, ЄС і країнами Європи. Це дуже важливо. Нам потрібна ця єдність, щоб досягти миру. Я думаю, що тільки разом Сполучені Штати і Європа можуть справді зупинити Путіна (Володимир Путін, диктатор Росії, - ред). Дуже важко підтримувати Україну без допомоги Америки , - заявив президент.

За словами Зеленського, вищезгадане питання він обговорюватиме з 47-м президентом Штатів Дональдом Трампом, коли останній обійме Білий дім.

Допомога США Україні

США надають Україні всебічну підтримку під час війни, включаючи військову, фінансову та гуманітарну допомогу. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Штати надали військову допомогу на суму понад сотню мільярдів доларів.

Окрім військової підтримки, США виділяло кошти для стабілізації економіки України та забезпеченню соціальних потреб населення

Нещодавно Штати оголосили про новий пакет допомоги Києву, до якого увійшли боєприпаси до HIMARS і не тільки.