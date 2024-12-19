ua en ru
Чт, 19 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Трудно представить поддержку Украины без помощи США, - Зеленский

Четверг 19 декабря 2024 12:09
UA EN RU
Трудно представить поддержку Украины без помощи США, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Киев нуждается в единстве Европы и Соединенных Штатов Америки (США). Трудно представить поддержку Украины без американской помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского во время разговора с журналистами.

"Особенно с самого начала следующего года нам очень нужно единство между Соединенными Штатами, ЕС и странами Европы. Это очень важно. Нам нужно это единство, чтобы достичь мира. Я думаю, что только вместе Соединенные Штаты и Европа могут действительно остановить Путина (Владимир Путин, диктатор России, - ред). Очень трудно поддерживать Украину без помощи Америки, - заявил президент.

По словам Зеленского, вышеупомянутый вопрос он будет обсуждать с 47-м президентом Штатов Дональдом Трампом, когда последний займет Белый дом.

Помощь США Украине

США оказывают Украине всестороннюю поддержку во время войны, включая военную, финансовую и гуманитарную помощь. С начала полномасштабного вторжения России в Украину Штаты предоставили военную помощь на сумму более сотни миллиардов долларов.

Кроме военной поддержки, США выделяло средства для стабилизации экономики Украины и обеспечению социальных потребностей населения

Недавно Штаты объявили о новом пакете помощи Киеву, в который вошли боеприпасы к HIMARS и не только.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Война в Украине
NEWS
Комбинированная атака: как Украине удалось поразить крупный НПЗ под Ростовом
Комбинированная атака: как Украине удалось поразить крупный НПЗ под Ростовом
DAILY
США давят, Украина против. Дойдет ли до мобилизации с 18 лет и есть ли в этом смысл
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина США давят, Украина против. Дойдет ли до мобилизации с 18 лет и есть ли в этом смысл