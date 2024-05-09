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"Важка робота зроблена". Усик завершив табір перед поєдинком проти Ф'юрі: промовисте фото

Фото: Олександр Усик закінчив підготовку до бою проти Тайсона Ф'юрі (facebook.com/K2Ukraine)
Автор: Антон Федорців

Український боксер Олександр Усик закрив тренувальний табір перед боєм за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі проти британця Тайсона Ф'юрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Instagram спортсмена.

Бій Усик – Ф'юрі повинен відбутися 18 травня в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. Удвох українець і британець контролюють усі важливі пояси – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.

"Важка робота зроблена", – написав Усик у соцмережі, додавши світлину в ринзі після, вочевидь, останнього насиченого тренування.

Після двох зірваних дат об'єднавчого поєдинку тренувальний табір українця розпочався у березні. Усик готувався до бою проти Ф'юрі в Іспанії. Там чемпіон набирав оптимальні кондиції та спарингував із боксерами зі схожими до "Циганського Короля" габаритами.

 

 

 

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі

Наприкінці квітня об'єднавчий поєдинок отримав транслятора в Україні. Права на показ битви чемпіонів отримала платформа MEGOGO. Перегляд бою Усика проти Ф'юрі буде платним.

Промоутер українського боксера Олександр Красюк поставив під сумнів проведення другого поєдинку з британцем. На його думку, Ф'юрі після поразки не наважиться на ще один бій проти Усика. Утім, зрив поєдинку можливий і після перемоги.

Організатори поєдинку підстрахувалися і знайшли резервіста на випадок нової відмови британця. Усик у будь-якому випадку вийде в ринг 18 травня. Його суперником за такого розвитку подій стане обов'язковий претендент на пояс IBF Філіп Хрговіч із Хорватії.

До слова, раніше зібрали головні події навколо бою Усика та Ф'юрі в спеціальній підбірці.

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