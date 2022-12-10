Важка, але контрольвана: що відомо про ситуацію зі світлом і водою в Одесі

Фото: Ситуація зі світлом і водою в Одесі важка, але контрольована (Віталій Носач, РБК-Україна)

Унаслідок ударів російських окупантів по інфраструктурі ситуація в Одесі залишається важкою, але цілком контрольованою завдяки роботі всіх причетних служб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram одеської міської ради.