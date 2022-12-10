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Трудная, но контролируемая: что известно о ситуации со светом и водой в Одессе

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Одесса, Суббота 10 декабря 2022 23:55
Трудная, но контролируемая: что известно о ситуации со светом и водой в Одессе Фото: Ситуация со светом и водой в Одессе тяжелая, но контролируемая (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

В результате ударов российских оккупантов по инфраструктуре ситуация в Одессе остается тяжелой, но полностью контролируемой благодаря работе всех причастных служб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram одесского городского совета.

"Специалисты ДТЭК работают над тем, чтобы во все наши дома как можно скорее вернулся свет", - рассказал мэр Геннадий Труханов.

По словам чиновника, водоснабжение и водоотвод в Одессе есть, 11 районных и большинство малых котельных работают.

Городской голова напомнил, что всегда можно обратиться к развернутым "Пунктам Несокрушимости" для того, чтобы согреться, подзарядить гаджеты или выпить горячий чай или кофе.

Напомним, российские оккупанты в ночь на 10 декабря атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. Враг ударил по объектам энергетики.

К слову, президент Владимир Зеленский проинформировал о том, что без света остаются более 1,5 миллиона человек.

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