Важче виявляти. Ігнат розповів про небезпеку модернізованих ракет до дивізіону ЗРК під Брянськом

Російські модернізовані ракети Х-35У до дивізіону берегового ракетного комплексу "Бал" у Брянській області мають збільшену дальність ураження. Вони менші у порівнянні з іншими крилатими ракетами, тому їх важче виявляти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната на брифінгу .

Він зазначив, що росіяни можуть переміщувати у Брянську область один дивізіон ЗРК "Бал". Це наземний комплекс, який призначений для того, щоб вражати надводні цілі як кораблі.

З цього ЗРК запускають модернізовані ракети Х-35У, що мають збільшений радіус. Росіяни повідомляють, що вони можуть досягати 500 км, але Ігнат вважає, що це може бути завищений показник.

"Точно ми знати не можемо, яка дальність ураження. Ну там 260 км, мабуть, є. Цього достатньо, щоб досягати певних об'єктів, по яких вони хочуть влучити з Брянської області. Ракета з цього комплексу має бойову частину до 150 кг. Якщо порівнювати з Х-101 чи "Калібр", то там 400-450 кілограмів", - сказав речник.

За його словами, сама ракета є меншою, а тому й більш небезпечно, адже її важче виявляти. Її площа розсіювання менша. До того ж, ракета призначена летіти над водою, а таким чином вона притискається нижче до землі.

Окрім того, ракети Х-35У використовуються із повітряного базування - літаків і гелікоптерів.

При цьому Ігнат зауважив, що окупанти вже використовували такі ракети для атак по Одеській та Миколаївській областях.

Так, було зафіксовано кілька таких пусків. Українські військові навіть збивали ракети Х-35У на цих напрямках.

"Власне цей дивізіон, які вони перетягнули, говорить про те, що у противника є дефіцит ракетного озброєння: крилатих ракет і балістичних. Саме тому такі речі як протикорабельні комплекси з'являються на півночі, де немає моря, але є Дніпро. Тому потрібно розуміти, що в будь-якому разі є небезпека і до неї треба бути готовими", - додав він.

Чи може Україна збивати ракети Х-35У

Ігнат зауважив, що швидкість ракети дозволяє збивати її нашими засобами.

При цьому він додав, що не було підтверджених фактів збиття таких ракет зенітними засобами.

"Але її (ракети - ред.) крейсерська швидкість така, як і у крилатої ракети. Думаю, що нашим військовим керівництвом будуть вжиті заходи для протидії і цим загрозам", - сказав він.

Комплекс "Бал"

Сьогодні у Генштабі ЗСУ повідомили, що росіяни перемістили дивізіон берегового ракетного комплексу "Бал" в Брянську область. Це підвищує загрозу завдання ударів ракетами типу Х-35.

Дальність стрільби дозволяє вражати об'єкти у Житомирській, Київській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській, Сумській та Харківській областях.

Зазначимо, що "Бал" - російський береговий мобільний ракетний комплекс. Дальність ураження складає 120 км з ракетою Х-35 і 260 км з ракетою Х-35У.

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