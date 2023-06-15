ua ru
Чт, 15 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

РФ стягує ракетні війська на кордоні з Україною: Генштаб назвав області в зоні ризику

Новость на русском →
Київ, Четвер 15 червня 2023 12:41
РФ стягує ракетні війська на кордоні з Україною: Генштаб назвав області в зоні ризику Фото: Олексій Громов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Війська РФ нарощують в прикордонні з Україною регіонах кількість тактичних груп ракетних військ. Через що для низки областей є загроза завдання ракетних ударів ворогом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу.

"Противник збільшує кількість тактичних груп ракетних військ у прикордонних з Україною районах. За наявними даними, в Брянську область переміщений дивізіон берегового ракетного комплексу "Бал", - розповів Громов.

За його словами, через це зростає загроза завдання ударів противником ракетами типу Х-35.

"Їх дальність стрільби дозволяє вражати об'єкти на території Житомирської, Київської, Полтавської, Черкаської, Чернігівської, Сумської та Харківської областей", - сказав Громов.

При цьому він зазначив, що на даний час агресор зосередився на цілях пов'язаних із логістикою, промисловими об'єктами, а також нафто- та газозабезпеченням.

Що відомо про комплекс "Бал"

"Бал" - російський береговий мобільний ракетний комплекс з протикорабельною ракетою Х-35. Комплекс призначений для контролю територіальних вод і проливних зон; захисту військово-морських баз, інших берегових об'єктів та інфраструктури узбережжя; захисту узбережжя на небезпечних напрямках ймовірного висадження десанту.

Дальність ураження: 120 км з ракетою Х-35 і 260 км з ракетою Х-35У.

Що цьому передувало

Нагадаємо, раніше в ЦНС вже повідомляли, що російські війська перемістили у Брянську область берегові ракетні комплекси "Бал", щоб обстрілювати українські міста.

Ця установка належить 11-й окремій береговій ракетно-артилерійській бригаді військ Чорноморського флоту РФ, що базується в селищі Уташ Краснодарського краю.

Росія продовжує обстрілювати Україну

Нагадаємо, що майже щоночі путінські війська використовують для атак по мирних містах України ракети та дрони. Лише цієї ночі ворог застосував чотири крилаті ракети і два десятки іранських "Шахедів".

Від рук російських терористів вкотре постраждала Дніпропетровська область, де ракети влучили по двох промислових підприємствах у Кривому Розі. При цьому лише нещодавно ракетна атака росіян забрала життя 13 людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ракети ракетна атака Брянская область Генштаб ВСУ
NEWS
РФ стягує ракетні війська на кордоні з Україною: Генштаб назвав області в зоні ризику
РФ стягує ракетні війська на кордоні з Україною: Генштаб назвав області в зоні ризику
DAILY
Бій артилерії та книги Булгакова. Репортаж із Часового Яру під ворожим обстрілом
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Бій артилерії та книги Булгакова. Репортаж із Часового Яру під ворожим обстрілом