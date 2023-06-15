Труднее выявлять. Игнат рассказал об опасности модернизированных ракет к дивизиону ЗРК под Брянском

Российские модернизированные ракеты Х-35У к дивизиону берегового ракетного комплекса "Бал" в Брянской области имеют увеличенную дальность поражения. Они меньше по сравнению с другими крылатыми ракетами, поэтому их труднее обнаруживать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната на брифинге .

Он отметил, что россияне могут перемещать в Брянскую область один дивизион ЗРК "Бал". Это наземный комплекс, предназначенный для того, чтобы поражать надводные цели как корабли.

С этого ЗРК запускают модернизированные ракеты Х-35У, имеющие увеличенный радиус. Россияне сообщают, что они могут достигать 500 км, но Игнат считает, что это может быть завышенный показатель.

"Точно мы знать не можем, какая дальность поражения. Ну там 260 км, пожалуй, есть. Этого достаточно, чтобы достигать определенных объектов, по которым они хотят попасть из Брянской области. Ракета из этого комплекса имеет боевую часть до 150 кг. Если сравнивать с Х-101 или "Калибр", то там 400-450 килограммов", - сказал спикер.

По его словам, сама ракета меньше, а потому и более опасная, ведь ее труднее обнаруживать. Ее площадь рассеяния меньше. К тому же, ракета предназначена лететь над водой, а таким образом она прижимается ниже к земле.

Кроме того, ракеты Х-35У используются с воздушного базирования - самолетов и вертолетов.

При этом Игнат отметил, что оккупанты уже использовали такие ракеты для атак по Одесской и Николаевской областях.

Так, было зафиксировано несколько таких пусков. Украинские военные даже сбивали ракеты Х-35У по этим направлениям.

"Собственно этот дивизион, который они перетянули, говорит о том, что у противника есть дефицит ракетного вооружения: крылатых ракет и баллистических. Именно поэтому такие вещи, как противокорабельные комплексы, появляются на севере, где нет моря, но есть Днепр. Поэтому нужно понимать, что в любом случае есть опасность и к ней нужно быть готовым", - добавил он.

Может ли Украина сбивать ракеты Х-35У

Игнат отметил, что скорость ракеты позволяет сбивать ее нашими средствами.

При этом он добавил, что не было подтвержденных фактов сбивания таких ракет зенитными средствами.

"Но ее (ракеты - ред.) крейсерская скорость такая, как и у крылатой ракеты. Думаю, что нашим военным руководством будут приняты меры по противодействию и этим угрозам", - сказал он.

Комплекс "Бал"

Сегодня в Генштабе ВСУ сообщили, что россияне переместили дивизион берегового ракетного комплекса "Бал" в Брянскую область. Это повышает угрозу нанесения ударов ракетами типа Х-35.

Дальность стрельбы позволяет поражать объекты в Житомирской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях.

Отметим, что "Бал" - российский береговой мобильный ракетный комплекс. Дальность поражения составляет 120 км с ракетой Х-35 и 260 км с ракетой Х-35У.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.