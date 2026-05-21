Ваучер для ВПО: які професії обирають переселенці і чому програма охоплює менше 1%

16:50 21.05.2026 Чт
3 хв
Опанування нової професії втримує людей від виїзду за кордон
aimg Олександр Бердинських aimg Валерія Абабіна
Ваучер для ВПО: які професії обирають переселенці і чому програма охоплює менше 1% Фото: Ваучер для ВПО: які професії обирають переселенці (Getty Images)
Протягом 2025 року державними ваучерами на навчання скористалися 5 430 ВПО. документ дає змогу безкоштовно отримати нову професію вартістю до 33 280 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідь Державного центру зайнятості.

Серед найбільш затребуваних напрямів – медсестринство, кухар, соціальний робітник, водій автотранспортних засобів, психологія, медицина, продавець продовольчих товарів, тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва та дошкільна освіта.

Вибір відображає реальність ринку праці. Переселенці з промислових регіонів Сходу переїжджають переважно до аграрних областей Центру та Заходу і змушені опановувати принципово інші спеціальності.

Утім, попит на медицину та соціальну роботу свідчить і про інше: саме у цих сферах люди бачать стабільне робоче місце поряд із домом, незалежно від регіону.

Що показало опитування випускників

Державний центр зайнятості опитав 15,7 тисячі людей, які завершили навчання за ваучером у 2023 році та в першій половині 2024-го. З них близько 2 тисяч одразу знайшли роботу.

Частина учасників підвищила заробітну плату, частина – відкрила власну справу або отримала кар'єрне зростання. Ще 42% зазначили, що покращили самооцінку та емоційний стан. Дехто прямо говорив: навчання утримало їх від від'їзду з України.

"Маємо й соціальний ефект цієї програми, який важко оцінити в грошах", – зазначив у відповіді на запит РБК-Україна заступник директора Державного центру зайнятості Станіслав Павленко.

Чому програма працює слабко

Попри реальні результати, масштаб програми залишається критично малим. 5 430 ваучерів на тлі 4,6 мільйона офіційно зареєстрованих ВПО – це менше 0,12%. Головна причина, яку фіксують і дослідники, і самі переселенці: про програму просто не знають.

Є й структурна проблема: навчання допомагає отримати нову спеціальність, але не вирішує питання житла – головного бар'єра для переїзду заради роботи.

Понад 50% переселенців готові змінити регіон заради вакансії, однак без доступного житла навіть перекваліфікований фахівець залишається там, де є дах над головою.

Крім того, якщо 30-річному ще відносно легко освоїти нову спеціальність, то для людини 50–60 років це вже дуже проблематично. А саме старші вікові групи становлять значну частку переселенців.

Нагадаємо, ваучер на навчання – документ, що дозволяє безкоштовно пройти перепідготовку, здобути вищу освіту за іншою спеціальністю або підвищити кваліфікацію.

Фінансується з коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

Право на одноразове отримання ваучера мають, зокрема, ВПО працездатного віку, якщо не можуть знайти підходящу роботу і не зареєстровані як безробітні в центрі зайнятості.

Кремль під тиском реальності знижує планку цілей війни, - Буданов
