У Києві безкоштовно навчають двох затребуваних професій: хто може подати заявку
У Києві стартував набір на безплатне професійне навчання за затребуваними технічними спеціальностями - сантехнік і зварник. Навчання відбудеться в межах проєкту EdUP спільно з Київським професійним коледжем цивільного будівництва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
Як зазначається, програма розрахована на повнолітніх киян і гостей столиці, які хочуть здобути нову або додаткову професію та отримати стабільний дохід. До участі запрошують, зокрема, жінок, внутрішньо переміщених осіб, ветеранів і ветеранок.
Як проходитиме навчання
Навчання проходитиме на базі Київського професійного коледжу цивільного будівництва та передбачає:
- тривалість від 3 місяців;
- гібридний формат із фокусом на офлайн-заняття;
- практику в оновлених навчальних приміщеннях із сучасним обладнанням;
- постійний супровід досвідчених викладачів і фахівців галузі;
- психологічну та психосоціальну підтримку;
- кар’єрне консультування та сприяння працевлаштуванню;
- допомогу в опануванні базових підприємницьких навичок для майбутньої самозайнятості.
Після завершення навчання випускники отримають набір професійних інструментів для подальшої роботи або започаткування власної справи.
Коли старт і як подати заявку
Навчання розпочнеться в середині лютого 2026 року. Щоб долучитися, необхідно до 31 січня заповнити реєстраційну форму. Після цього з кандидатами зв’яжуться менеджери закладу освіти для уточнення деталей.
У КМДА зазначають, що такі програми сприяють економічній безбар’єрності та створюють рівні можливості для професійного розвитку й працевлаштування.
Що відомо про проєкт EdUP
Проєкт "Публічно-приватне партнерство для поліпшення професійної освіти в Україні" (EdUP) реалізується за фінансової підтримки уряду Швейцарії (Swiss Development & Cooperation) та приватних партнерів. Виконавцем є Швейцарська фундація технічного співробітництва з розвитку Swisscontact за підтримки Міністерства освіти і науки України.
