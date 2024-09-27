UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ваучер на навчання тепер можна отримати на більшу кількість спеціальностей: що відомо

Фото: Мінекономіки оновило список професій (if.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Мінекономіки оновило список професій на освоєння яких можна отримати ваучери. Наразі завдяки ним можна освоїти 60 спеціальностей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство економіки України.

"Українці можуть отримати ваучер на навчання ще 16 професіям та 15 спеціальностям, які нині затребувані на ринку праці", - наголосили в міністерстві. 

За словами Мінекономіки, вони оновили перелік, за якими може бути виданий ваучер - відтепер в ньому 95 професій та 60 спеціальностей.  

Додались професії і спеціальності у сферах:

  • будівництва,
  • енергетики,
  • транспорту,
  •  медицини. 

Нагадаємо, станом на сьогодні сума ваучера не може перевищувати 30280 гривень. Якщо вартість навчання дорожча, то роботодавець або людина доплачує різницю самостійно.

 

Нагадаємо, що українці від 45 років можуть отримати 30 000 гривень на навчання. Для цього навіть можна скористатись порталом "Дія", що спростить процес підвищення кваліфікації та перенавчання.

РБК-Україна пояснювало, як переселенцям вступити на навчання та що для цього потрібно - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Навчання України і США