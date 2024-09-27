Ваучер на обучение теперь можно получить на большее количество специальностей: что известно

"Украинцы могут получить ваучер на обучение еще 16 профессиям и 15 специальностям, которые сейчас востребованы на рынке труда", - подчеркнули в министерстве.

По словам Минэкономики, они обновили перечень, по которым может быть выдан ваучер - отныне в нем 95 профессий и 60 специальностей.

Добавились профессии и специальности в области:

строительства,

энергетики,

транспорта,

медицины.

Напомним, по состоянию на сегодняшний день сумма ваучера не может превышать 30280 гривен. Если стоимость обучения более дорогая, то работодатель или человек доплачивает разницу самостоятельно.