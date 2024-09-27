Ваучер на навчання тепер можна отримати на більшу кількість спеціальностей: що відомо

Мінекономіки оновило список професій на освоєння яких можна отримати ваучери. Наразі завдяки ним можна освоїти 60 спеціальностей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство економіки України .

"Українці можуть отримати ваучер на навчання ще 16 професіям та 15 спеціальностям, які нині затребувані на ринку праці", - наголосили в міністерстві.

За словами Мінекономіки, вони оновили перелік, за якими може бути виданий ваучер - відтепер в ньому 95 професій та 60 спеціальностей.

Додались професії і спеціальності у сферах:

будівництва,

енергетики,

транспорту,

медицини.

Нагадаємо, станом на сьогодні сума ваучера не може перевищувати 30280 гривень. Якщо вартість навчання дорожча, то роботодавець або людина доплачує різницю самостійно.