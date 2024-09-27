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Ваучер на навчання тепер можна отримати на більшу кількість спеціальностей: що відомо

Україна, П'ятниця 27 вересня 2024 18:02
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Ваучер на навчання тепер можна отримати на більшу кількість спеціальностей: що відомо Фото: Мінекономіки оновило список професій (if.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Мінекономіки оновило список професій на освоєння яких можна отримати ваучери. Наразі завдяки ним можна освоїти 60 спеціальностей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство економіки України.

"Українці можуть отримати ваучер на навчання ще 16 професіям та 15 спеціальностям, які нині затребувані на ринку праці", - наголосили в міністерстві.

За словами Мінекономіки, вони оновили перелік, за якими може бути виданий ваучер - відтепер в ньому 95 професій та 60 спеціальностей.

Додались професії і спеціальності у сферах:

  • будівництва,
  • енергетики,
  • транспорту,
  • медицини.

Нагадаємо, станом на сьогодні сума ваучера не може перевищувати 30280 гривень. Якщо вартість навчання дорожча, то роботодавець або людина доплачує різницю самостійно.

Нагадаємо, що українці від 45 років можуть отримати 30 000 гривень на навчання. Для цього навіть можна скористатись порталом "Дія", що спростить процес підвищення кваліфікації та перенавчання.

РБК-Україна пояснювало, як переселенцям вступити на навчання та що для цього потрібно - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

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