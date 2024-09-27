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Ваучер на обучение теперь можно получить на большее количество специальностей: что известно

Украина, Пятница 27 сентября 2024 18:02
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Ваучер на обучение теперь можно получить на большее количество специальностей: что известно Фото: Минэкономики обновило список профессий (if.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Минэкономики обновило список профессий, на освоение которых можно получить ваучеры. Теперь благодаря им можно освоить 60 специальностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство экономики Украины.

"Украинцы могут получить ваучер на обучение еще 16 профессиям и 15 специальностям, которые сейчас востребованы на рынке труда", - подчеркнули в министерстве.

По словам Минэкономики, они обновили перечень, по которым может быть выдан ваучер - отныне в нем 95 профессий и 60 специальностей.

Добавились профессии и специальности в области:

  • строительства,
  • энергетики,
  • транспорта,
  • медицины.

Напомним, по состоянию на сегодняшний день сумма ваучера не может превышать 30280 гривен. Если стоимость обучения более дорогая, то работодатель или человек доплачивает разницу самостоятельно.

Напомним, что украинцы от 45 лет могут получить 30 000 гривен на обучение. Для этого можно воспользоваться порталом "Дія", который упростит процесс повышения квалификации и переобучения.

РБК-Украина объясняло, как переселенцам поступить на обучение и что для этого нужно - узнайте в материале РБК-Украина.

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