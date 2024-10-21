Ваучер на безкоштовне навчання отримали 20 тис. українців: найпопулярніші професії

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Навчання за ваучером: найпопулярніші спеціальності та професії

За словами першого віце-прем'єр-міністра України - міністра економіки Юлії Свириденко, сьогодні однією з ключових проблем ринку праці є структурне безробіття.

"Один з ефективних способів подолати цей виклик - навчання та перекваліфікація, що дозволяє людям здобувати нові, більш затребувані професії або підвищувати свою кваліфікацію", - зауважила вона.

Отже, ваучери на навчання для здобуття нового фаху або підвищення професійного рівня дозволять українцям стати більш конкурентними на ринку праці.

"Цього року 20 тисяч українців скористалися такою можливістю, а держава профінансувала їхнє навчання на суму 223 млн грн", - уточнила Свириденко.

Серед найбільш популярних спеціальностей та професій, за якими українці навчаються за ваучерами цього року, такі:

медсестринство (видано 3 629 ваучерів)

психологія (3 144)

кухар (1 775)

водій (1 354)

дошкільна освіта (861)

тракторист (603)

медицина (557)

кондитер (447)

Хто може отримати ваучер на навчання

Отримати ваучер можуть окремі категорії громадян, які при цьому:

мають професійну-технічну чи вищу освіту

не зареєстровані у службі зайнятості як безробітні

не проходили навчання за кошти Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (впродовж останніх 3-х років)

Так, претендувати на отримання ваучера можуть:

люди віком старше 45 років (до настання пенсії за віком)

ветерани, учасники бойових дій

внутрішньо переміщені особи працездатного віку

люди з інвалідністю

люди, що отримали поранення внаслідок військової агресії, або пройшли полон

Як подати заявку на отримання ваучера

Для того, щоб отримати ваучер на навчання в межах програми, українцям необхідно:

обрати спеціальність, професію

обрати місце навчання (перелік відповідних закладів освіти можна знайти на сайті МОН)

або подати заявку онлайн (на веб-сайті Державної служби зайнятості)

або звернутися до будь-якого центру зайнятості - із заявою та документами (паспорт, ІНН, трудова книжка, документи про освіту і т.ін.)

Після цього потрібно зачекати на повідомлення від кар'єрного радника про подальші кроки (на вказані електронну адресу та контактний номер телефону).

Впродовж 90 днів після отримання ваучера в центрі зайнятості людина має укласти договір про навчання із закладом освіти.