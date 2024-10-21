Ваучер на бесплатное обучение получили 20 тыс. украинцев: самые популярные профессии

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Учеба по ваучеру: самые популярные специальности и профессии

По словам первого вице-премьер-министра Украины - министра экономики Юлии Свириденко, сегодня одной из ключевых проблем рынка труда является структурная безработица.

"Один из эффективных способов преодолеть этот вызов - обучение и переквалификация, что позволяет людям получать новые, более востребованные профессии или повышать свою квалификацию", - отметила она.

Следовательно, ваучеры на обучение для получения новой специальности или повышения профессионального уровня позволят украинцам стать более конкурентными на рынке труда.

"В этом году 20 тысяч украинцев воспользовались такой возможностью, а государство профинансировало их обучение на сумму 223 млн грн", - уточнила Свириденко.

Среди наиболее популярных специальностей и профессий, по которым украинцы учатся по ваучерам этого года, такие:

медсестринство (выдано 3 629 ваучеров)

психология (3 144)

повар (1 775)

водитель (1 354)

дошкольное образование (861)

тракторист (603)

медицина (557)

кондитер (447)

Кто может получить ваучер на обучение

Получить ваучер могут отдельные категории граждан, которые при этом:

имеют профессионально-техническое или высшее образование

не зарегистрированы в службе занятости как безработные

не проходили обучение на средства Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы (на протяжении последних 3-х лет)

Так, претендовать на получение ваучера могут:

люди старше 45 лет (до наступления пенсии по возрасту)

ветераны, участники боевых действий

внутренне перемещенные лица трудоспособного возраста

люди с инвалидностью

люди, получившие ранения в результате военной агрессии, или же прошедшие плен

Как подать заявку на получение ваучера

Для того чтобы получить ваучер на обучение в рамках программы, украинцам необходимо:

выбрать специальность, профессию

выбрать место обучения (список соответствующих учебных заведений можно найти на сайте МОН)

или подать заявку онлайн (на веб-сайте Государственной службы занятости)

или обратиться в любой центр занятости - с заявлением и документами (паспорт, ИНН, трудовая книжка, документы об образовании и т.п.)

После этого нужно подождать сообщения от карьерного советника насчет дальнейших шагов (на указанный электронный адрес и контактный номер телефона).

В течение 90 дней после получения ваучера в центре занятости человек должен заключить договор об учебе с учебным заведением.