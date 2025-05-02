У Ватикані встановили димар для виборів нового Папи: що означатиме чорний і білий дим
У Ватикані завершили підготовку до обрання нового Папи Римського. На дах Сікстинської капели встановили спеціальний димар, через який світ дізнається про результат голосування кардиналів.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Reuters.
Конклав розпочнеться 7 травня. На дах Сікстинської капели встановили спеціальний димар для подачі сигналів про обрання нового Папи Римського.
Під час таємного голосування кардинали використовуватимуть димар, щоб сповістити світ про результат: чорний дим означатиме, що рішення ще не ухвалено, а білий - що обрано нового очільника Католицької церкви, яка налічує 1,4 мільярда вірян.
Димар, змонтований над теракотовим дахом капели XV століття, добре видно з площі Святого Петра, де очікується велике скупчення вірян. Зазначимо, останні два конклавах - у 2005 та 2013 роках - завершилися вже на другий день голосування.
Нагадаємо, у зв’язку з підготовкою до конклаву Сікстинську капелу тимчасово закрили для туристів. Це історичне місце проведення конклавів із 1878 року, відоме фресками Мікеланджело та інших майстрів Відродження. Це не лише архітектурна перлина, а й символічний центр католицького світу в період обрання нового Папи.
Смерть Папи Римського Франциска
Папа Римський Франциск помер у понеділок, 21 квітня, коли католики відзначали Великодній понеділок.
Прощання з понтифіком відбулося 26 квітня у Ватикані. Його поховали в римській базиліці Санта Марія Маджоре. Попрощатися з Франциском прийшли близько 400 тисяч людей.
Вже в неділю, 27 квітня, гробницю Папи відкрили для публічного відвідування.
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