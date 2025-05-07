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У Ватикані стартував конклав: кардинали обирають нового Папу Римського

Ватикан, Середа 07 травня 2025 18:50
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У Ватикані стартував конклав: кардинали обирають нового Папу Римського Фото: у Ватикані розпочався конклав (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У середу, 7 травня, у Сикстинській капелі Ватикану розпочався конклав. 133 кардинали з 71 країни світу зібралися, щоб обрати нового Папу Римського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Gurdian та Sky News.

"Двері до Сікстинської капели зачинені - зараз триває конклав з обрання нового Папи", - повідомило Sky News.

Процесію очолив не декан Колегії кардиналів Джованні Баттіста Ре (оскільки він занадто старий для участі в конклаві), а П'єтро Паролін, державний секретар Ватикану. Він також є одним із головних претендентів на посаду наступного Папи Римського.

Перед початком конклаву кардинали склали урочисті присяги про дотримання суворої таємниці - її порушення карається відлученням від церкви.

Смерть Папи Римського Франциска та обрання нового понтифіка

Нагадаємо, Папа Римський Франциск пішов з життя 21 квітня. Причиною смерті Франциска став інсульт.

26 квітня у Ватикані попрощалися з Папою Франциском і поховали у базиліці Санта Марія Маджоре у Римі. Похорон понтифіка відвідали близько 400 тисяч людей.

Сьогодні, 7 травня, кардинали Римо-католицької церкви розпочали конклав для обрання нового Папи Римського.

Раніше ми розповідали, хто може стати новим Папою. У списку 12 претендентів.

Скільки триває конклав, яких правил мають дотримуватися усі учасники та як обирають нового Папу Римського, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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