У Ватикані стартував конклав: кардинали обирають нового Папу Римського
У середу, 7 травня, у Сикстинській капелі Ватикану розпочався конклав. 133 кардинали з 71 країни світу зібралися, щоб обрати нового Папу Римського.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Gurdian та Sky News.
"Двері до Сікстинської капели зачинені - зараз триває конклав з обрання нового Папи", - повідомило Sky News.
Процесію очолив не декан Колегії кардиналів Джованні Баттіста Ре (оскільки він занадто старий для участі в конклаві), а П'єтро Паролін, державний секретар Ватикану. Він також є одним із головних претендентів на посаду наступного Папи Римського.
Перед початком конклаву кардинали склали урочисті присяги про дотримання суворої таємниці - її порушення карається відлученням від церкви.
Смерть Папи Римського Франциска та обрання нового понтифіка
Нагадаємо, Папа Римський Франциск пішов з життя 21 квітня. Причиною смерті Франциска став інсульт.
26 квітня у Ватикані попрощалися з Папою Франциском і поховали у базиліці Санта Марія Маджоре у Римі. Похорон понтифіка відвідали близько 400 тисяч людей.
Сьогодні, 7 травня, кардинали Римо-католицької церкви розпочали конклав для обрання нового Папи Римського.
Раніше ми розповідали, хто може стати новим Папою. У списку 12 претендентів.
Скільки триває конклав, яких правил мають дотримуватися усі учасники та як обирають нового Папу Римського, - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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