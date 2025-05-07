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В Ватикане стартовал конклав: кардиналы выбирают нового Папу Римского

Ватикан, Среда 07 мая 2025 18:50
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В Ватикане стартовал конклав: кардиналы выбирают нового Папу Римского Фото: в Ватикане начался конклав (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В среду, 7 мая, в Сикстинской капелле Ватикана начался конклав. 133 кардинала из 71 страны мира собрались, чтобы избрать нового Папу Римского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Gurdian и Sky News.

"Двери в Сикстинскую капеллу закрыты - сейчас идет конклав по избранию нового Папы", - сообщило Sky News.

Процессию возглавил не декан Коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре (поскольку он слишком стар для участия в конклаве), а Пьетро Паролин, государственный секретарь Ватикана. Он также является одним из главных претендентов на пост следующего Папы Римского.

Перед началом конклава кардиналы приняли торжественные присяги о соблюдении строгой тайны - ее нарушение карается отлучением от церкви.

Смерть Папы Римского Франциска и избрание нового понтифика

Напомним, Папа Римский Франциск ушел из жизни 21 апреля. Причиной смерти Франциска стал инсульт.

26 апреля в Ватикане попрощались с Папой Франциском и похоронили в базилике Санта Мария Маджоре в Риме. Похороны понтифика посетили около 400 тысяч человек.

Сегодня, 7 мая, кардиналы Римско-католической церкви начали конклав для избрания нового Папы Римского.

Ранее мы рассказывали, кто может стать новым Папой. В списке 12 претендентов.

Сколько длится конклав, каких правил должны придерживаться все участники и как выбирают нового Папу Римского, - читайте в материале РБК-Украина.

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Ватикан Папа римский
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