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В Италии зафиксировали свыше 40 новых смертей от коронавируса

Новости » Происшествия     05.03.2020 - 20:53
В Италии зафиксировали свыше 40 новых смертей от коронавируса
Иллюстративное фото (adevarul.ro)

Число летальных исходов составляет 148

В Италии заявили об обнаружении 769 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 и по меньшей мере 41 смерти от этой болезни. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Il Messaggero.

По данным издания, по состоянию на вечер 5 марта количество случаев заражения коронавирусом достигло 3858 человек. Подтверждено 148 летальных случаев от коронавируса.

Напомним, ранее сообщалось, что количество погибших от вспышки коронавируса в Италии возросло до 107 человек. По состоянию на вечер 4 марта количество зараженных коронавирусом нового типа в Италии составляло почти 3090. Болезнь удалось преодолеть 276 лицам.

Также РБК-Украина писало, что правительство Италии приняло решение о закрытии всех школ и университетов в стране из-за вспышки коронавируса. Все учебные заведения Италии будут закрыты до середины марта.

Кроме того, министр экономического развития Италии Стефано Патуанелли добровольно самоизолировался после контакта с больным коронавирусом чиновником из Ломбардии. Результат теста на коронавирус был отрицательный, однако министр решил самоизолироваться.

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