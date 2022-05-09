В Ватикане раскритиковали патриарха РПЦ за "религиозную легитимацию" войны

Отношения между Ватиканом и Русской православной церковью из-за нападения РФ на Украину "приобрели совершенно иной характер". Встреча Папы Франциска и патриарха Кирилла могла привести к недопониманиям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на кардинала Курта Коха в интервью швейцарскому порталу kath.ch .

Кох подтвердил отказ Папы Римского Франциска от встречи с главой РПЦ в июне.

"Если эта ужасная война получает еще и религиозную легитимацию, то "такое поведение должно потрясти каждое экуменическое сердце", - заявил он.

Ранее Франциск в интервью итальянской газете Corriere della Sera рассказал о разговоре 16 марта с патриархом Кириллом. По его словам, беседа велась по Zoom и длилась около 40 минут. Франциск сказал, что первые 20 минут Кирилл с бумагой в руках зачитывал ему "все причины, оправдывающие вторжение" России в Украину.