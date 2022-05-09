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В Ватикане раскритиковали патриарха РПЦ за "религиозную легитимацию" войны

Фото: патриарх Кирилл (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Отношения между Ватиканом и Русской православной церковью из-за нападения РФ на Украину "приобрели совершенно иной характер". Встреча Папы Франциска и патриарха Кирилла могла привести к недопониманиям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на кардинала Курта Коха в интервью швейцарскому порталу kath.ch.

Кох подтвердил отказ Папы Римского Франциска от встречи с главой РПЦ в июне.

"Если эта ужасная война получает еще и религиозную легитимацию, то "такое поведение должно потрясти каждое экуменическое сердце", - заявил он.

Ранее Франциск в интервью итальянской газете Corriere della Sera рассказал о разговоре 16 марта с патриархом Кириллом. По его словам, беседа велась по Zoom и длилась около 40 минут. Франциск сказал, что первые 20 минут Кирилл с бумагой в руках зачитывал ему "все причины, оправдывающие вторжение" России в Украину.

Напомним, в интервью Папа Римский Франциск заявил о готовности поехать в Москву для встречи с Владимиром Путиным. Однако Кремль проигнорировал запрос Ватикана.

Отметим, ранее Папа Римский Франциск раскритиковал Россию за "варварски разрушенный" Мариуполь.

Как сообщало РБК-Украина, Ватикане пока не видят смысла поездки Франциска в Киев.

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