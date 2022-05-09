У Ватикані розкритикували патріарха РПЦ за "релігійну легітимацію" війни

Відносини між Ватиканом і Російською православною церквою через напад РФ на Україну "набули зовсім іншого характеру". Зустріч Папи Франциска і Патріарха Кирила могла призвести до непорозумінь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кардинала Курта Коха в інтерв'ю швейцарському порталу kath.ch .

Кох підтвердив відмову Папи Римського Франциска від зустрічі з главою РПЦ у червні.

"Якщо ця жахлива війна отримує ще й релігійну легітимацію, то "така поведінка має потрясти кожне екуменічне серце", - заявив він.

Раніше Франциск в інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera розповів про розмову 16 березня із патріархом Кирилом. За його словами, бесіда велася Zoom і тривала близько 40 хвилин. Франциск сказав, що перші 20 хвилин Кирило з папером у руках зачитував йому "всі причини, що виправдовують вторгнення" Росії в Україну.