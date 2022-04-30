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Ватикан пока не видит смысла визита Папы Римского в Киев

Новина українською →
Ватикан, Суббота 30 апреля 2022 14:32
Ватикан пока не видит смысла визита Папы Римского в Киев Фото: Папа Римский Франциск (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Папа Римский Франциск желает совершить визит в Киев. Однако в Ватикане уверены, пока в этом нет никакого смысла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря Ватикана Пьетро Паролина в интервью La Stampa.

Так, на вопрос журналиста о возможной поездке понтифика в Украину он ответил, что в этом "пока нет смысла".

"Мира не достичь оружием, войны приносят лишь разрушения...Но дипломатия продолжает работать. Визит (Папы Франциска - ред.) возможен, только если это действительно поможет остановить бомбы", - сказал Пьетро Паролина.

Напомним, недавно стало известно, что Папа Франциск рассматривает возможность поездки в Киев.

Добавим, перед этим президент Владимир Зеленский рассказал, что поговорил с Папой Римским Франциском о поиске мира для Украины, зверствах оккупантов, и о гуманитарных коридорах в окруженные города и пригласил его в Украину.

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