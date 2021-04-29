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В Ватикане ничего не слышали о встрече Зеленского и Путина, но готовы быть посредниками

Автор: Андрей Василюк

Дипломат Ватикана кардинал Леонадрдо Сандре заявил, что Папа Римский Франциск готов быть посредником во встрече президента Украины Владимира Зеленского с его российским коллегой Владимиром Путиным, но ему ничего не известно об этих переговорах. Папа всячески поддерживает мирные процессы.

Об этом сообщает la Reppublica.

"Конгрегация (Конгрегация Восточных церквей - выполняет функции дипломатического ведомства Ватикана - ред.) не знает о встрече президентов Украины и России, но верит, что посредничество Святого Престола все-таки может состояться после работы минской группы. В то же время, Сандри утверждает, что Папа Франциск мог бы принять участие в этом (встрече Зеленского и Путина - ред.), как он это уже сделал, чтобы помочь примирению, в других случаях", - пишет издание.

Сандри, который часто посещает Украину, пояснил, что "Минская группа, которая работает на посредничество, уже существует. "Я считаю, что любая поддержка от Святого Престола может быть осуществлена в рамках этой работы", - сказал он. При этом он считает, что Папа может внести свой вклад, как это делал в других ситуациях. "Я вспоминаю, например, о встрече, которую он провел с Аль-Систани в Ираке, и других подобных встречах", - добавил кардинал.

Он также сказал, что "в общем, когда просят помощи способствовать миру и примирению, Святой Престол никогда не отступает".

Раньше Путин ответил Зеленскому на предложение о встрече на Донбассе и заявил, что готов встретить его в Москве, если украинский президент намерен обсуждать двусторонние отношения. При этом обсуждать войну на Донбассе он посоветовал с главарями так называемых "республик".

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что Зеленский не поедет на переговоры с Путиным в Москву. А глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук уверен, что такая встреча может пройти только в нейтральной стране.

Позже Зеленский положительно ответил на вопрос, мог бы Ватикан стать местом такой встречи.

"Да, возможно, это могло бы быть оптимальным местом со всех точек зрения. Ватикан - действительно идеальное место для диалога о мире", - заявил Зеленский.

При этом в Кремле пока не получали информацию о предложении президента Украины Владимира Зеленского провести встречу в Ватикане.

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