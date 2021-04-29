В Ватикане ничего не слышали о встрече Зеленского и Путина, но готовы быть посредниками

Дипломат Ватикана кардинал Леонадрдо Сандре заявил, что Папа Римский Франциск готов быть посредником во встрече президента Украины Владимира Зеленского с его российским коллегой Владимиром Путиным , но ему ничего не известно об этих переговорах. Папа всячески поддерживает мирные процессы.

"Конгрегация (Конгрегация Восточных церквей - выполняет функции дипломатического ведомства Ватикана - ред.) не знает о встрече президентов Украины и России, но верит, что посредничество Святого Престола все-таки может состояться после работы минской группы. В то же время, Сандри утверждает, что Папа Франциск мог бы принять участие в этом (встрече Зеленского и Путина - ред.), как он это уже сделал, чтобы помочь примирению, в других случаях", - пишет издание.

Сандри, который часто посещает Украину, пояснил, что "Минская группа, которая работает на посредничество, уже существует. "Я считаю, что любая поддержка от Святого Престола может быть осуществлена в рамках этой работы", - сказал он. При этом он считает, что Папа может внести свой вклад, как это делал в других ситуациях. "Я вспоминаю, например, о встрече, которую он провел с Аль-Систани в Ираке, и других подобных встречах", - добавил кардинал.

Он также сказал, что "в общем, когда просят помощи способствовать миру и примирению, Святой Престол никогда не отступает".