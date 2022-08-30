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Ватикан разъяснил значение заявлений Папы Римского о войне в Украине

Фото: Папа Римский Франциск (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Главная цель Папы Римского и его подчиненных – призвать всех людей доброй воли к солидарности и усилиям по восстановлению мира. А его высказывания не стоит рассматривать, как политические заявления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Ватикана.

В коммюнике также говорится, что слова Папы Римского о том, что убитая российская журналистка Дарья Дугина – невинная жертва войны, следует рассматривать как голос, поднятый в защиту человеческой жизни и связанных с ней ценностей, а не как политическую позицию.

"Что касается широкомасштабной войны в Украине, инициированной Российской Федерацией, то вмешательства Святейшего Отца Франциска ясны и недвусмысленны в осуждении ее как морально несправедливой, неприемлемой, варварской, бессмысленной, отвратительной и кощунственной", - отмечается в заявлении.

Ранее Папа Римский Франциск в своей речи заявил, что российская журналистка и пропагандистка Дарья Дугина якобы является "невинной жертвой" войны. По мнению посла Украины в Ватикане, такая риторика приравнивает агрессора к потерпевшему.

Напомним, 21 августа в Подмосковье взорвался автомобиль Land Cruiser Prado, в салоне которого находилась дочь идеолога "русского мира" Александра Дугина Дарья.

После этого Россия начала обвинять отдельный отряд специального назначения "Азов" в совершении убийства Дугиной.

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Папа римскийВторжение России в Украину