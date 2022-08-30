Ватикан разъяснил значение заявлений Папы Римского о войне в Украине

Главная цель Папы Римского и его подчиненных – призвать всех людей доброй воли к солидарности и усилиям по восстановлению мира. А его высказывания не стоит рассматривать, как политические заявления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Ватикана.